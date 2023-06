Pesanti tagli al Consultorio Il caso finisce in Regione

SAN GIUSTINO – "E’ inaccettabile la riduzione degli orari di apertura del consultorio di San Giustino: il caso finisca al vaglio della terza commissione": così il vicepresidente della commissione sanità del Consiglio regionale, Tommaso Bori (Pd) annuncia una lettera alla presidente affinché il caso possa essere analizzato nella prima seduta utile. L’intervento dell’esponente del Pd giunge a seguito dell’allarme lanciato da Cgil, Cisl e Uil su sollecitazione dei cittadini utenti che segnalavano riduzioni orarie e poca informazione sul futuro del presidio territoriale.

Bori punta l’indice sul trend di smantellamento del sistema sanitario pubblico, con la riduzione dei servizi rivolti alla prevenzione presenti nel territorio. "Siamo al fianco dei sindacati e delle istituzioni locali, affinché queste situazioni non si ripetano – scrive ancora Bori – D’altronde, i servizi consultoriali e ginecologici non possono essere chiusi, ma potenziati. Chiediamo fortemente di rilanciarli e di aprire nuove strutture, svolgendo un servizio unico e indispensabile per la tutela della salute della donna, del bambino, degli adolescenti e del benessere familiare, oltre che un’insostituibile funzione di informazione a sostegno della prevenzione e della promozione della salute della donna". Mentre Cgil, Cisl e Uil annunciano prossime mobilitazioni il consigliere del Pd chiede "azioni concrete per il rilancio, perché svuotare questi presidi significa far sì che le donne si rivolgano agli ospedali già sovraccarichi".