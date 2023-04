Perugino, aperte le celebrazioni. "L’anno del grande artista"

"Apriamo una serie di eventi che caratterizzeranno l’offerta culturale di Palazzo della Corgna da aprile a ottobre per celebrare degnamente, sotto l’egida del Comune di Castiglione del Lago e del GAL Trasimeno Orvietano, il 2023 che è l’anno del cinquecentenario della morte del Perugino ma anche della morte di Luca Signorelli, artista di Cortona estremamente significativo in una terra di confine ma anche di grandi contaminazioni come è da sempre la sponda occidentale del Trasimeno. Un progetto che ha la sua centralità in una mostra a Palazzo della Corgna dedicata ai due artisti dal 17 giugno all’8 ottobre e che vedrà anche una rassegna cinematografica ideata da Lagodarte su arte e Rinascimento, tutta al Nuovo Cinema Caporali e alla Rocca Medievale". Così il presidente di Lagodarte Piero Sacco ha aperto le celebrazioni dedicate al grande artista, nella prima nazionale del docufilm "evento" "Perugino. Rinascimento immortale", e Castiglione sarà presente sfruttando la sua centralità geografica fra Perugia, Città della Pieve e Cortona.