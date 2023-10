Perugia–Seattle. L’incontro con Rodriguez: "Potenziamo l’amicizia"

2Incontro promosso da Gérmàn Rodriguez, presidente della Seattle Perugia Sister City Association, con i componenti della delegazione che ha partecipato a Seattle alle celebrazioni per i trent’anni del gemellaggio con Perugia. Erano presenti l’assessore Clara Pastorelli per il Comune e Riccardo Spadolini per il Comitato di gemellaggio Perugia- Seattle.