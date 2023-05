“Perugia&Friends“ I quartieri si accendono "Con le feste ci riappropriamo degli spazi"

Si parte da Montebello (2-3-4 giugno) e a seguire via Birago (9-10-11 giugno), Elce (16- 17-18 giugno), Monteluce (23-24-25 giugno), Madonna Alta (30 giugno, 1-2 luglio), via dei Filosofi (7-8-9 luglio), Ponte d’Oddi (29-30 luglio), Fontivegge (25-26-27 agosto), Montegrillo (1-2-3 settembre), Ferro di Cavallo (8-9-10 settembre), Parco della Pescaia (16-17 settembre). Undici feste per portare in altrettanti quartieri momenti di aggregazione sociale e culturale, spettacoli, divertimento, spazi di riflessione e dibattito.

Torna “Perugia&Friends“, che chiamerà a raccolta cittadini e turisti da giugno fino a metà settembre. L’edizione 2023, promossa nell’ambito del piano di marketing territoriale Perugia Open District, è stata illustrata al centro socio-culturale di Ferro di Cavallo dall’assessore allo sviluppo economico Gabriele Giottoli, alla presenza del sindaco Andrea Romizi e del vicesindaco Gianluca Tuteri. "Quest’anno – dice Giottoli - saranno coinvolti cinque quartieri in più rispetto all’anno scorso: Montebello, Monteluce, Ponte d’Oddi, Parco della Pescaia e Fontivegge. Proprio in una zona complessa come quella della stazione abbiamo ritenuto di dare un segnale sul fronte della coesione sociale, un elemento ovunque messo in crisi dall’emergenza sanitaria. L’obiettivo, ancora una volta, è far sì che le persone si riapproprino dei luoghi in cui vivono". "Queste feste di quartiere - conclude il sindaco - aiutano a riattivare processi partecipativi nei diversi quartieri toccati, e consentono anche di rimettere in connessione aree diverse portandoci tutti a riviverci maggiormente l’uno con l’altro e a beneficiare dei talenti e delle energie che tante volte abbiamo vicino a noi senza conoscerli".

Silvia Angelici