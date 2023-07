Perugia, vandali scrivono sulle scale del Duomo

Perugia, 2 luglio 2023 - Atto vandalico ai danni delle scale del Duomo di Perugia. Durante la notte infatti sono state effettuate scritte lungo le scalette della Cattedrale di San Lorenzo che si affaccia sulla centralissima piazza IV Novembre.

Su una di queste c'era riportata la sigla Acab, nota a livello internazionale come insulto alle forze dell'ordine. Altri segni, tutti di colore viola su altri punti delle scale e anche sotto le Logge del Duomo.

A scoprire tutto un cittadino che ha postato le foto su Facebook. Sulla piazza c'è un sistema di telecamere del Comune che potrebbe essere decisivo nell'individuare l'autore o gli autori dello scellerato gesto. Altre scritte e atti vandalici sempre con vernice viola sono stati fatti in via Bontempi e in via del Roscetto, a poche decine di metri dal Duomo

Michele Nucci