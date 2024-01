Perugia tra le città più care. Nel 2023 prezzi saliti del 6,4%

Il capoluogo umbro è stata una delle città più care nel 2023: la classifica dell’inflazione dell’anno terminato da un paio di settimane, infatti, mostra che le città dove i prezzi sono saliti di più sono Genova e Brindisi, con un tasso medio del +6,9% (contro il +5,7% della media italiana), seguite da Grosseto (+6,8%), Alessandria e Benevento (entrambe al +6,6%) e poi c’è Perugia con il suo niente affatto lusinghiero +6,4%. In soldoni vuol dire che ogni famiglia perugina, l’anno scorso, ha speso 1.469 euro in più per fare spesa, viaggiare, riscaldarsi, lavarsi, studiare, comperare scarpe e vestiti e fare benzina. Sono queste infatti le rilevazioni Istat di ieri sull’inflazione di dicembre che non promettono affatto bene per il 2024. Il tasso rispetto a dicembre 2022 è salito dell’1,6%, in frenata rispetto a quello dei mesi precedenti, ma in ripresa dello 0,3% a Perugia rispetto a novembre. Che cosa ha pesato più di tutti? Il costo dei voli nazionali, aumentati in trenta giorni del 33,8% rispetto al mese prima. Ma è il carrello al supermercato che continua a essere pesante per le nostre tasche: l’olio di oliva a Perugia ha toccato il suo record sul dicembre ‘22: +54,9%. L’abbigliamento e le calzature - regali di Natale per eccellenza - rispetto all’ano scorso sono amentati di oltre 4 punti, la frutta del 20%, gli hotel e i ristoranti del 5,6%. Per fortuna rispetto a 12 mesi fa è calato il gas e l’energia elettrica: - 36 e - 52%. Ci possiamo consolare solo guardando a quanto hanno sborsato in più le famiglie nelle altre città: in testa alla classifica delle città più care resta infatti, Milano dove l’inflazione media pari a +6,1%, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva annua, pari, per una famiglia media, a 1.656 euro in più rispetto al 2022. Medaglia d’argento per Varese, +6%, con un incremento di spesa sul 2022 pari a 1582 euro a famiglia. Sul gradino più basso del podio Bolzano, con +5,8% e dove una famiglia tipo ha avuto nel 2023 una spesa supplementare pari a 1541 euro annui. A Perugia, come detto, sono serviti 1.469 euro in più. Va meglio a Bari (7° con +5,3% e +920 euro), Ancona (8° con +4,7% e + 934 euro) e Cagliari (+5,4%, +1014 euro).