PERUGIA "Studente suicida. Il patteggiamento è ingiusto"

"Non ci sarebbe riparazione sociale né riequilibrio del dolore delle persone offese. Due anni e mezzo, da scontare con lavori di pubblica utilità, non sarebbe una pena né congrua né giusta". Così l’avvocato Francesco Mangano commenta la notizia della richiesta di patteggiamento depositata al gip del tribunale di Perugia dal difensore del diciottenne romano che, attualmente ai domiciliari, è accusato di istigazione o aiuto al suicidio per la morte del 19enne di Lanciano Andrea Prospero.

L’udienza davanti al gip è prevista il 23 ottobre prossimo. Lo studente universitario abruzzese, iscritto all’Università di Perugia, morì suicida nel capoluogo umbro nel gennaio scorso in un B&B. A marzo fu arrestato un diciottenne romano che Andrea conosceva solo via web con il nickname: in base alle indagini, l’abruzzese gli aveva chiesto in chat consigli su un mezzo indolore per suicidarsi, il diciottenne lo avrebbe incitato e incoraggiato a farlo mediante ingestione di farmaci che Prospero poi acquistò. Una vicenda per certi versi misteriosa che ha regalato l’ennesimo colpo di scena. Il ragazzo infatti avrebbe seguito via chat le fasi del dramma, incoraggiando Andrea. Poi si sarebbe preoccupato di far sparire le tracce digitali. C’è una chat Telegram "particolarmente drammatica" agli atti. "È quella di fatto con la quale Prospero scambia messaggi con un’altra persona (il 18enne) nei momenti immediatamente precedenti l’assunzione dei farmaci" aveva spiegato il procuratore di Perugia Raffaele Cantone.