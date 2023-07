"Perugia sicura, patto da rinnovare" I consigliere di FdI incalzano Romizi

PERUGIA – Sicurezza per Perugia, c’è l’appello al sindaco Romizi. I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia hanno infatti depositato un’interrogazione relativa ai tempi di rinnovo del ’Patto per Perugia Sicura’, che si trova in fase di scadenza, con cui sollecitano il Comune e gli altri soggetti firmatari a procedere alla proroga per il biennio 2023-2025. "Abbiamo ritenuto opportuno con l’atto depositato sollecitare il rinnovo del Patto Perugia sicura – dicono i consiglieri di FdI – che negli anni ha registrato buoni risultati soprattutto nei quartieri più problematici della città. La sicurezza dei cittadini è e sarà sempre un punto fermo per il nostro gruppo e per l’intera coalizione di centro destra. Siamo certi che l’amministrazione accoglierà questa nostra sollecitazione, ponendo come sempre la sicurezza cittadina come suo primario interesse". Il Patto venne sottoscritto nel 2008 da Prefettura di Perugia, Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Perugia e poi successivamente rinnovato ad ogni biennio. Lo strumento serve "a consentire l’attuazione di una strategia condivisa ed integrata di azioni sul territorio in grado di innalzare i livelli di sicurezza urbana, favorendo una più efficace azione di contrasto della criminalità diffusa e di prevenzione dei fenomeni di degrado e disagio sociale". L’obiettivo era soprattutto Fontivegge, dove per anni spaccio, microcriminalità, alloggi abusivi e illegalità diffusa hanno minato il tessuto sociale ed economico della zona. Ora, visti i positivi risultati rilevati, "è imprescindibile – dice FdI – non vanificare quanto ad oggi ottenuto e continuare a procrastinare tutte le azioni messe in campo con il Patto, la cui scadenza è prossima".