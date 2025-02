Perugia si svela con il ritorno dei “Luoghi Invisibili“. Aperture d’eccezione e visite guidate ai tesori nascosti

Aperture straordinarie, eventi e visite guidate gratuite alla scoperta di tesori nascosti e storie sconosciute. Da domani a domenica torna con una speciale edizione d’inverno “Luoghi Invisibili - La Perugia che si scopre“, manifestazione presentata alla sala del Banco Desio di Palazzo D’Ajò dal presidente dell’omonima associazione monsignor Paolo Giulietti, dalla vicepresidente Carolina Ansidei di Catrano e dall’assessore al turismo Fabrizio Croce. "Il nostro obiettivo – ha detto monsignor Giulietti – è far conoscere luoghi solitamente inaccessibili anche con occhi nuovi, più informati e consapevoli e con un filo conduttore legato alla storia e alla memoria della nostra città".

E’ la prima volta che “Luoghi Invisibili“ va in scena in questo periodo, anche per venire incontro alle richieste e alle sollecitazioni di tanti che non avevano trovato posto agli eventi nelle passate edizioni. Il cartellone punta dunque alla valorizzazione dell’identità, della tradizione e della storia perugina. Domani alle 15 i primi due appuntamenti: una passeggiata urbana alla scoperta dei personaggi illustri, con partenza dai Giardini Carducci e il trekking urbano sull’ingegneria etrusca, con appuntamento all’Arco Etrusco. Sabato si comincia alle 10 con la visita guidata in via Alessi al Laboratorio Spagnoli, per andare alle origini del grande marchio del cioccolato umbro, alle 15 passeggiata urbana e visita guidata su “Miseria e Nobiltà“, alle 16.30 un altro classico della kermesse, la visita con il padrone di casa, al Complesso Monumentale di San Pietro. Ultimi due appuntamenti domenica: alle 10 trekking urbano e visita guidata alla scoperta del Vescovo Comitoli e dei luoghi che ne raccontano la storia a Perugia, partendo da Sant’Ercolano, alle 15 visita guidata al Cimitero Monumentale di Perugia. Le visite sono gratuite con prenotazione obbligatoria al 320. 9427106.