"Perugia sfrutti l’occasione del Giubileo"

PERUGIA – "Tra nove giorni inizia il Giubileo e nel corso del 2025 sono attesi in Italia circa 35 milioni di pellegrini. Per Perugia abbiamo chiesto collegamenti efficienti da Roma, da Assisi e dall’aeroporto, in maniera tale da consentire loro di venire a visitare le bellezze della nostra città. L’Anno Santo è una straordinaria vetrina per mostrare al mondo la nostra immagine tra storia e futuro, se giocheremo bene le nostre carte ci sarà un effetto moltiplicatore in termini di arrivi anche negli anni successivi tra il 2026 e il 2028". Lo afferma la consigliera comunale Margherita Scoccia.

Secondo la leader dell’opposizione in consiglio comunale, "Perugia vale un viaggio, la nostra è una città particolarmente elegante e di grande ispirazione, il suo fascino non può certo esaurirsi con occasioni importanti come il Giubileo. Questo evento, oltre all’impatto immediato sul settore turistico, dovrà avere un ruolo determinante come volano di crescita per il futuro". Prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia: "La nuova segnaletica turistica in centro voluta dalla precedente amministrazione è un’iniziativa importante alla stregua della collaborazione tra i musei e degli eventi. La strategia degli eventi fa da volano per il turismo – dice Scoccia – un asset sempre più importante per l’economia della città di Perugia".