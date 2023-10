Perugia, pestaggio sull’acropoli: aggredito a calci e pugni e colpito anche a terra

Perugia, 29 ottobre 2023 – Notte agitata in piazza IV Novembre. Torna la violenza nel centro storico di Perugia, in piena movida. Sui fatti indagano i carabinieri che sono intervenuti intorno alle 3 di ieri dopo più richieste di aiuto provenienti da alcuni testimoni di un violento pestaggio ai danni di un uomo.

Che, medicato e poi trasportato al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia, per essere poi rapidamente dimesso, ha riportato ferite giudicate guaribili in dieci giorni.

Ai carabinieri l’uomo non sarebbe riuscito a fornire, almeno sul momento, elementi utili per individuare i presunti responsabili. È stato trovato, infatti, pesantemente ubriaco. Secondo il racconto dei testimoni e di chi ha dato l’allarme, l’uomo sarebbe caduto dalle scale del duomo, forse spinto o colpito, quindi raggiunto da almeno due persone, due giovani apparentemente più giovani, che lo avrebbero preso a pugni e schiaffi e ancora colpito una volta a terra.

Tutto questo sotto gli occhi atterriti dei tanti che ancora affollavano piazza IV Novembre. Prima che la pattuglia del radiomobile potesse raggiungere il luogo dell’aggressione, i presunti responsabili sono riusciti ad allontanarsi e a far perdere le loro tracce. Le indagini sono in corso, elementi potrebbero arrivare anche dai filmati delle telecamere di videosorveglianza del Comune e, eventualmente, delle attività commerciali che si affacciano sulla piazza.

Sempre la scorsa notte, inoltre, sarebbe stata danneggiata una macchina distributrice di una tabaccheria della zona. I due episodi non sembrerebbero essere collegati tra loro.

Da chiarire le ragioni della violenza. Esclusa l’ipotesi della rapina finita in aggressione, la strada che apparirebbe più concreta sembrerebbe essere quella legata a un dissidio per questioni di droga. Ipotesi, ovviamente, che le indagini potranno confermare e smentire, come da chiarire come mai il ferito avesse con sé, come riferito da testimoni, una chiave inglese.

Ancora la stessa notte, inoltre, si sarebbe verificata una seconda aggressione ai danni di una ragazza nei pressi di un locale. I presunti responsabili sarebbero riusciti ad allontanarsi prima che qualcuno potesse fermarli. Anche in questo caso, mistero sulle cause, forse una discussione dovuta agli eccessi della serata.