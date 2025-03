“Perugia per te”, promozione del benessere psicologico

Promuovere il benessere psicologico attraverso la presa in carico e azioni di prevenzione e inclusione finalizzate al benessere della persona. E’ l’obiettivo di “Perugia per te”, il progetto promosso dal Comune di Perugia, dalla Usl Umbria 1 (Distretto del Perugino) e dalla Regione Umbria. L’iniziativa durerà tre anni ed è volta ad assicurare 40 ore settimanali di attività di sostegno alla persona tra attività clinica, di assistenza sociale e di prevenzione.

Il Distretto del Perugino della Usl Umbria 1 ha siglato un accordo di collaborazione con il Comune che ha consentito di inserire i professionisti assunti con risorse regionali per interventi dedicati alla fascia di età 14-30 negli spazi comunali contigui all’Informagiovani in via Idalia e in collaborazione anche con il Centro Servizi Giovani. Il Comune, ad integrazione, investendo 15mila euro, incaricherà un professionista esperto con la qualifica di psicologo psicoterapeuta e un’esperienza lavorativa di almeno 10 anni dall’iscrizione nell’albo degli psicologi (così saranno garantite circa 8 delle 40 ore settimanali di assistenza alla persona). L’attività del professionista sarà programma a partire dalla primavera. Questo tipo di intervento è previsto a beneficio di persone vulnerabili e, per il servizio di attività clinica, della fascia over 30. Le attività si estrinsecano in un servizio servizio di supporto psicologico per gli over 30, e un servizio accessorio di prevenzione primaria, che si svolge attraverso cinque incontri da due ore in cinque zone della città.