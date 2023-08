Perugia, l’inflazione non dà tregua Stangata da 1585 euro a famiglia

A tenere l’inflazione sopra la media nazionale a Perugia sono i prodotti alimentari, la ristorazione, gli alloggi e i voli nazionali. Il tasso annuale è al 6,9 per cento (rispetto al 7,2 di giugno), mentre in Italia è di un punto inferiore. Ma a pesare è il carrello della spesa, prima di tutto, che viaggia quasi al doppio della velocità: il pane rispetto a un anno fa costa quasi il dieci per cento in più a Perugia, il riso è aumentato del 24,6%, la carne del 9,4, il latte e i formaggi del 12,6%, lo yogurt è rincarato di 13 punti. Il "botto" lo fa l’olio d’oliva con un più 27,7%: se un litro di extravergine l’anno scorso costava 8 euro, adesso il prezzo è salito a a quasi 10,5 euro. Impressionante. Per non dire della frutta o delle verdure: da più 19 fino a più 26 per cento. Le patate invece sono aumentate del 34,4%, lo zucchero addirittura del 46,7 per cento. Persino l’acqua e le bevande analcoliche sono aumentate fra i 13 i 17 punti.

E anche a Perugia il capitolo vacanze ha il suo peso, eccome. Intanto va detto che i voli nazionali qui sono aumentati del 26 per cento: un biglietto di andata e ritorno da 100 euro (2022) è passato adesso a 125. Quelli internazionali invece sono più economici dell’anno passato: -7,2 per cento. L’altra botta è quella dei pacchetti vacanza: anche qui muoversi in Italia costa più dell’estero. Un bel soggiorno in una struttura tutto compreso costa il 17 per cento in più rispetto all’anno passato, solo il 2,9% di aumento per un paese straniero.

Capitolo alberghi e ristoranti: il prezzo di una camera in albergo o in agriturismo a luglio è salito del 14 per cento rispetto al luglio scorso. Per una cena al ristorante l’aumento è stato dell’8 per cento. A luglio però abbiamo pagato meno sia la benzina (-8,8) che il diesel (-14,6), con l’energia elettrica meno cara (-3,7%) e il gas più salato (+13,5).

Infine qualche confronto: in testa alla classifica delle regioni più “costose” con un’inflazione annua a +7,9%, abbondantemente la più alta d’Italia, la Liguria che registra a famiglia un aggravio medio pari a 1.630 euro su base annua. Segue l’Umbria, dove a Perugia la crescita dei prezzi del 6,7% implica un’impennata del costo della vita pari a 1.585 euro.

