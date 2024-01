Perugia, l’emergenza continua. Vulikic e Bartolomei ko, dubbio Dell’Orco

L’emergenza non finisce. Anzi. Alla ripresa, dopo il successo con la Spal, Alessandro Formisano fa la conta. E non sorride, soprattutto per la difesa. Già, perché Vulikic ha rimediato un pestone importante contro la squadra di Ferrara e avrà bisogno di accertamenti strumentali per capire l’entità del problema. A questo si aggiunge la situazione di Dell’Orco: il giocatore nell’intervallo è stato sostituito per un leggero risentimento. Il centrale ieri non si è allenato, la prossima partita è in agenda prima della chiusura del mercato e questo potrebbe incidere. Anche se la trattativa con il Brescia ha subito una frenata: dall’unico contatto avuto non ci sarebbe stato più seguito. Al di là del mercato, c’è da capire quanto sia rilevante il fastidio accusato. Per restare in difesa, Bozzolan ne avrà per almeno un paio di settimane, per un problema alla clavicola. Di buono invece c’è il rientro di Morichelli e Angella. Dalla difesa al centrocampo, rientrano dalla squalifica Iannoni e Santoro ma si ferma Bartolomei che ha riportato l’infrazione di due costole. Difficile quantificare i tempi di recupero. Mentre, a proposito di mediana, Acella è stato ceduto alla Giana Erminio. In attacco, invece, restano ancora out Ricci e Vazquez.

In piena forma, invece, Ciccio Lisi che a Fuori Campo, su Umbria Tv, ha raccontato di quanto accaduto ad Arezzo (il rosso e la squalifica di tre giornate) e il rientro super. "Ho sentito come una scintilla, perché sapevo quanto la piazza teneva alla partita di Arezzo e sono stato male per giorni a causa del mio gesto stupido. Non vedevo l’ora di rientrare". E ha aggiunto: "Io mi farei giocare sempre – ha detto sorridendo – poi so che ci sono dinamiche e il mister deve fare delle scelte. La società ha deciso di cambiare allenatore perché non arrivavano più i risultati, Formisano è un tecnico preparatissimo e ci sta dando una grossa mano in tutto. Siamo ripartiti bene ma non dobbiamo montarci la testa. Con il modulo di inizio campionato avevamo difficoltà, ora con la difesa a 3 stiamo traendo beneficio".