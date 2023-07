Perugia, la vendita resta in bilico Città intera con il fiato sospeso

Metà luglio e tutto è in alto mare. Il Perugia è ancora tra Santopadre e il gruppo di acquirenti interessato a rilevare la società. A inizio settimana un comunicato ufficiale della società annunciava un preliminare da firmare dopo la "due diligence".

Ma le scadenze sono passate e il futuro del Grifo resta in bilico: il gruppo ha voluto vederci giustamente chiaro sui conti, Santopadre, che pare abbia fatto passi indietro pur di chiudere, chiede che vengano definite le modalità di pagamento e pare abbia chiesto un anticipo da versare al momento della firma sul contratto preliminare. Una caparra, come accade in tutte le compravendite.

Ieri le parti non si sono nemmeno incrociate, dopo la riunione giovedì nello studio Benigni di Roma, Santopadre e il gruppo di acquirenti interessato hanno preso strade diverse. Una giornata di riflessione per i due soci che hanno intavolato, ormai giorni fa, una trattativa per acquistare il Perugia. Una trattativa snervante che oggi dovrebbe arrivare ad un epilogo a questo punto, difficile da prevedere. Il presidente pare che abbia chiesto di arrivare ad una decisione finale entro l’ora di pranzo. A differenza dei suoi interlocutori è un uomo di calcio e conosce bene i tempi che per il Perugia sono quasi scaduti.

Nonostante lui sia sempre più convinto di lasciare la guida del Perugia, tanto da fare un passo indietro per chiudere, potrebbe toccargli di ripartire per la nuova stagione nel caso in cui stamattina non dovessero arrivare segnali di chiusura.

Intanto i giocatori del Perugia ma anche i tifosi sono in fermento, in apprensione per questa situazione incerta a ridosso del fischio di inizio. I calciatori ancora sotto contratto si ritrovano lunedì a Pian di Massiano e non sanno ancora chi sarà ad aprirgli la porta di casa-Grifo. Lunedì è anche il giorno del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, una data importante per Santopadre che ha tutti gli interessi di far riammettere il Perugia in serie B. Per una questione personale e per una questione economica: nel caso in cui domani si arrivi ad una firma sulla cessione il prezzo salirà, nel caso in cui dovesse essere "costretto" a ripartire lo farebbe con una situazione, anche economica, ben diversa.

Francesca Mencacci