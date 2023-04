Perugia, detenuto fugge fuori dal tribunale: la polizia penitenziaria lo insegue e lo blocca

Perugia, 12 aprile 2023 – Grave episodio, questa mattina, nei pressi del Tribunale di sorveglianza di Perugia. Un detenuto straniero del carcere di Terni, lì per una udienza, ha tentato la fuga ma è stato prontamente fermato dagli agenti di Polizia penitenziaria di servizio, uno dei quali è però rimasto contuso. Lo rende noto il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe).

''Il detenuto - spiega Fabrizio Bonino, segretario nazionale per l'Umbria del Sappe - ha tentato di evadere mentre scendeva dal mezzo che lo stava conducendo al Tribunale di sorveglianza. Ha strattonato improvvisamente la scorta degli agenti per una breve fuga che però non si è trasformata in evasione. Per fortuna, i poliziotti sono riusciti a catturarlo dopo un inseguimento ma uno di loro è rimasto contuso''.

''Il Sappe - conclude - augura una pronta guarigione al collega e accusa ancora una volta l'Amministrazione penitenziaria di scarsa attenzione sulla problematica dei detenuti stranieri che sta rendendo il lavoro della Polizia penitenziaria sempre più difficile''.