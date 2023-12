Perugia città innovativa . Arriva il gemello digitale

Nell’ambito del premio Smartphone d’Oro (riconoscimento che va alle migliori esperienze di comunicazione e informazione pubblica digitale), il Comune di Perugia ha vinto la sezione dedicata all’innovazione, grazie al progetto “Digital twin“. A ritirare il premio la responsabile della comunicazione del Comune, Simona Cortona, accompagnata da Michele Petrucci di Team Dev, l’azienda perugina che ha realizzato la piattaforma WiseTown. "L’alto livello di innovazione digitale raggiunto da Perugia - ha detto l’assessore Gabriele Giottoli - è un risultato importantissimo e questo premio ne è la prova".

Ma come funziona Digital twin e che vantaggi offre? "Si tratta di un portale del territorio e delle carte, dotato di qr code, descrittivo di 11 aree (Tevere Nord, Perugia Est, Colli del Tezio, Tevere Sud, Città Sud, Centro Storico, Città nord, San Sisto, Ponte San Giovanni, Perugia Ovest, Perugia Sud). All’interno di queste le 62 microcittà (quartieri, frazioni e paesi). Il gemello digitale di Perugia è uno strumento di pianificazione e di conoscenza del territorio – aggiunge Giottoli, presenti il sindaco Andrea Romizi, il vicesindaco Gianlcuca Tuteri e l’assessore Margherita Scoccia -. Un mezzo che mette a disposizione dei cittadini, delle imprese e degli amministratori dati strategici per la gestione digitalizzata dei servizi e delle risorse con un particolare focus sullo sviluppo economico e sulla partecipazione". Romizi ha parlato di uno strumento straordinario per i cittadini destinato a crescere ancora. "E’ vero che esso consentirà nella sua prima fase soprattutto agli amministratori di poter assumere le scelte grazie alle maggiori conoscenze, ma, nel contempo, permetterà alla cittadinanza di misurare proprio le azioni messe in campo dall’Istituzione, favorendo quindi una verifica e la trasparenza. E’ un modo per tutti noi di aprirci e metterci a nudo, dando vita ad una vera e propria rivoluzione culturale che prevede la possibilità della valutazione diretta da parte dei cittadini dell’azione dei governanti".

Silvia Angelici