Perugia, alloggio di fortuna in cantina, denunciato 38enne italiano senza dimora

Una cantina trasformata in alloggio di fortuna. Ad accorgersene l’abitante di un palazzo di Perugia che, andando in garage, avevano notato la porta aperta e l’improvvisato accampamento. A quel punto, vedendo anche che c’era una persona dentro, aveva chiesto l’intervento della polizia. Gli agenti sono entrati nella cantina constatando la presenza di un uomo, un italiano senza dimora di 38 anni. Perquisito, è stato trovato in possesso di una pinza multiuso e di un martello rompivetro, utilizzati con molta probabilità per forzare la serratura della cantina. L’uomo, dopo aver completato tutti gli accertamenti necessari, è stato quindi denunciato per invasione di edifici e possesso di oggetti atti allo scasso.