Perugia Al Sanfra c’è “A futura memoria“

"E’ uno spettacolo che testimonia con chiarezza il valore e il peso, anche drammatico, delle parole. Per ricordarsi sempre dove sta la verità". Elena Radonicich (nella foto) racconta così “A futura memoria”, l’omaggio alla giornalista russa Anna Politkovskaja – che nel 2006 pagò con la vita la sua ricerca di verità, libertà e giustizia – in scena domani alle 21 all’Auditorium San Francesco al Prato. L’attrice, apprezzata per i suoi ruoli sul piccolo e grande schermo, sarà accompagnata in musica dall’ideatore dello spettacolo e primo violino Valentino Corvino e dall’Iris Ensemble, quartetto d’archi femminile, con scelta dei testi e adattamento di Lucia La Gatta, voce registrata di Matteo Alì. “A futura memoria“ fa parte della stagione ’Sanfra’ di Mea Concerti, biglietti su TicketItalia e TicketOne.

Elena, come è strutturato lo spettacolo? "Raccoglie una serie di testi scritti da Anna Politkovskaja così da raccontare il suo percorso come giornalista e le fasi salienti del periodo compreso tra il 2001 e il 2006. Ci sono anche video che aiutano il pubblico a ricordare e orientarsi tra episodi fondamentali di questa storia. Quello che emerge è il rapporto che Politkovskaja aveva con la verità e il regime russo. Per lei il ruolo del giornalista era dire ciò che si vede. E non poteva non testimoniare".

E il ruolo della musica? "Si alterna alle letture. Per l’occasione sono state scelte musiche di compositori che il regime stalinista censurò con l’accusa di “formalismo” come Šhostakovičh, Khachaturian e Ljatošyns’kyj"

Uno spettacolo di forte impegno civile e attualità... "Sì, perché è semplice, immediato ed efficace, raggiunge lo scopo di essere coinvolgente a livello emotivo e di portare lo spettatore nella zona della consapevolezza. Per comprendere meglio anche altri eventi storici. Sta poi a tutti noi decidere da che parte stare. Anche se in questo momento sembra tutto complicato".

Come si affronta una figura così significativa? "Con molta emozione, anche perché il debutto sarà domani a Perugia. Durante le prove sento che l’impatto è molto potente e sono curiose di vedere l’effetto che avrà anche sul pubblico".

E Perugia la conosce bene.. "Certo, dieci anni fa ho girato qui la serie tv su Luisa Spagnoli. Ero appena diventata mamma, la mia bimba aveva due mesi e ho tanti ricordi di quel periodo: il freddo incredibile, le passeggiate stupende in centro, una dimensione quasi da sogno. Sono ricordi di grande dolcezza e gratitudine, lavorare in quella condizione è stato bello e faticoso. Sono contenta di tornare adesso con un’occasione speciale: non ho mai recitato in teatro a Perugia e so che l’Auditorium è fantastico".