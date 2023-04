Perugia, aggrediscono i poliziotti e il loro cane morde un agente

Perugia, 4 aprile 2023 – Hanno minacciato e aggredito gli agenti della polizia scatenando la reazione del cane che ha si è innervosito e ha morso un poliziotto. E' accaduto a Perugia e un 31enne e una 18enne sono stati denunciati per oltraggio, lesioni e esistenza a pubblico ufficiale Gli agenti sono intervenuti in piazza del Bacio dove era stata segnalata la presenza di una persona ubriaca che vagava con il suo cane, rischiando più volte di cadere. Il ragazzo, un italiano 31enne, ha chiesto ai poliziotti di chiamare sul posto la compagna. Dopo averlo invitato a sedersi e a trattenere il cane, aggressivo, in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118, è arrivata la ragazza del 31enne che, fin da subito, ha mostrato un atteggiamento poco collaborativo, fornendo delle generalità che, in seguito, sono risultate false. La condotta aggressiva della donna ha poi provocato la reazione del cane che, innervositosi, ha sferrato un morso a uno dei poliziotti. È stato a quel punto che la situazione è degenerata e che la coppia ha iniziato a insultare gli agenti e a minacciarli, provocando una nuova reazione del cane. Nonostante i ripetuti tentativi di riportarli alla calma, i due ragazzi hanno continuato con il loro atteggiamento e sono stati quindi accompagnati negli uffici della Questura di Perugia. Anche durante il tragitto sulla volante, il 31enne ha continuato a dimenarsi e a colpire a testate l'auto di servizio, minacciando gli operatori. La coppia è stata alla fine denunciata all'autorità giudiziaria per minacce, oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La ragazza è stata anche denunciata per false attestazioni a pubblico ufficiale. Gli agenti hanno poi sanzionato il 31enne per ubriachezza molesta in luogo pubblico; il cane, invece, è stato affidato ad un centro specializzato per i successivi accertamenti.