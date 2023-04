Personale scelto Ora c’è il “bollino“

Certificazione delle competenze per gli studenti delle scuole superiori: è il progetto avviato dalla Camera di commercio dell’Umbria in collaborazione con le Reti nazionali degli Istituti scolastici, delle associazioni di categoria e Dintec, il consorzio per l’innovazione tecnologica del sistema camerale. Le sperimentazioni ad oggi avviate riguardano i settori di turismo, meccatronica, filiera agricolaalimentare e del tessile, abbigliamento, moda (tam) e si sviluppano attorno a pcto (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) standard frutto della co-progettazione tra scuole e imprese, alla costituzione di tavoli territoriali settoriali tra scuole, imprese e Camere di commercio per la governance del progetto e a un modello di certificazione che si avvale di una Commissione costituita presso ogni Camera di commercio. Il tutto con il supporto di una nuova piattaforma informatica certificacompetenze.unioncamere.it

La regia nel territorio umbro è affidata alla Camera di Commercio che, dopo alcuni incontri interlocutori, ha insediato i tavoli territoriali del Turismo, della Meccatronica e della filiera AgricolaAlimentare, che vede presenti gli Istituti scolastici, le Associazioni di categoria locali e Anpal Servizi Spa. La predisposizione degli strumenti che è stata ideata consente di valutare, in maniera affidabile ed oggettiva, le competenze acquisite dagli studenti in contesti non formali e risulta di particolare importanza sia per il contesto produttivo che per il sistema scolastico. Gli studenti potranno dimostrare ai datori di lavoro di avere una padronanza certificata delle competenze chiave nel proprio ambito professionale e le imprese locali potranno contare su una forza lavoro con competenze qualificate e in linea con i propri fabbisogni.