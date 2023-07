Personale del Reparto Prevenzione Crimine ferma una coppia sospetta a Perugia, donna denunciata

Si aggiravano a piedi, con fare sospetto, nella zona della stazione. Così il personale del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, durante il servizio di pattugliamento del territorio, li ha fermati per sottoporli a un controllo. A seguito degli accertamenti, l’uomo è stato identificato come un cittadino italiano, classe 1998, pluripregiudicato per reati inerenti la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio. La donna è stata identificata come una cittadina italiana, di 22 anni, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

L’approfondimento degli accertamenti ha consentito agli agenti di appurare che la donna aveva a proprio carico una misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Perugia, emesso nel 2021, per anni tre.

Terminati tutti i controlli, la 22enne è stata denunciata per il reato di violazione del divieto di ritorno nel comune di Perugia, ai sensi dell’art. 76 del Dlgs 1592011.