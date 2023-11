Personale cercasi. C’è il bando del Comune

È pubblico il bando per il reclutamento di due figure amministrativo-contabile da inserire nell’organico dei Comuni di San Giustino e Citerna a tempo pieno e indeterminato. San Giustino, individuato come ente capofila, a seguito dell’accordo siglato con Citerna per lo svolgimento in forma associata della selezione pubblica unica per esami, si prepara all’assunzione di due Funzionari amministrativo-contabile. Il bando è reperibile nel sito del Comune: gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso il "Portale unico del reclutamento" entro e non oltre le ore 23.59 del 15 dicembre. La graduatoria avrà efficacia per due anni. "Con questa procedura completiamo di fatto il più grande ricambio generazionale della struttura organizzativa del comune di San Giustino", dice l’assessore al personale Simone Selvaggi.