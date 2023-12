Perso il finanziamento da 6 milioni . Il Pd lancia strali sul Comune

La candida sindaco Roberta Palazzetti e il Pd attaccano la Giunta comunale sul finanziamento regionale da 6 milioni per intereventi di edilizia residenziale che è svanito nel nulla. Palazzetti, candidata civica e manager internazionale, non fa sconti. "La popolazione della nostra città diminuisce ogni anno in misura sempre crescente e superiore a quella della regione. Ogni anno a Orvieto perdiamo 500 residenti che lasciano il nostro comune per varie ragioni, tra le quali la mancanza di alloggi e gli alti costi. Non riusciamo a dare un’adeguata risposta alla crescente domanda di abitazioni residenziali e gli appartamenti, anziché essere affittati, sono trasformati in bed and breakfast ben al di sopra della crescente domanda turistica, di un turismo sempre più stagionale e a basso valore per la città. Abbiamo però un numero impressionante di edifici vuoti, inutilizzati perché fatiscenti, molti di proprietà pubblica, altri di proprietà di varie istituzioni. Eppure perdiamo un finanziamento regionale di 6 milioni per l’edilizia popolare: non ce lo possiamo permettere. La città non può permettersi di fare questi errori. Proposta civica presenterà alla collettività un programma di azioni concrete e di progettualità che non lascerà spazio a simili errori" dice Palazzetti. Anche il Pd è in trincea: "Ci preoccupa profondamente l’incapacità dell’amministrazione di sfruttare l’opportunità di finanziamento da 6 milioni di euro per la realizzazione di interventi abitativi a Orvieto che la Regione aveva stanziato per il Comune – dice la segreteria Dem – la proposta iniziale dell’assessorato regionale, che prevedeva un investimento nell’ex edificio truppa della vecchia caserma Piave, è stata respinta dalla Giunta comunale che, se da un lato ha ritenuto l’idea impopolare e politicamente insostenibile, dall’altro non è stata in grado di presentare un’alternativa valida". Secondo il Pd: "L’incapacità dell’amministrazione nella programmazione, nella progettazione del futuro, nella presentazione di progetti Pnrr, nel risolvere le criticità legate all’abitare a Orvieto sono il sintomo di una gestione che preferisce concentrarsi sulle strategie elettorali e sui conflitti interni invece di affrontare i reali problemi della città".

Cla.Lat.