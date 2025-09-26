PerSo Festival Il cinema del reale a Perugia

Il meglio del cinema documentario internazionale sbarca da oggi a Perugia con l’undicesima edizione del “PerSo – Perugia Social Film Festival“ che fino a mercoledì 8 ottobre propone 13 giorni di programmazione ad ingresso gratuito con 53 film provenienti da 27 Paesi che si vedranno in tre sale dell’acropoli. Due i concorsi principali (PerSo Award e PerSo Short) 13 le anteprime per un cartellone ricchissimo che coinvolge 12 location con 50 eventi e oltre 60 ospiti previsti.

Stasera alle 21 al cinema Zenith c’è il film d’apertura: “Gen_“ di Gianluca Matarrese, un documentario pieno di vita vera e speranza che parla di fertilità e di affermazione di genere, seguendo la vicenda del dottor Maurizio Bini nei suoi 40 anni di servizio nel sistema sanitario pubblico lombardo. internazionale. Prima, alle 17 sempre allo Zenith c’è l’omaggio al regista Daniele Segre, punto di riferimento per almeno due generazioni di documentaristi italiani, scomparso nel 2024: verranno proiettati tre suoi lavori, “Il potere dev’essere bianconero“, “Ragazzi di stadio“ e “Dinamite“ con ospite in sala il figlio, Emanuele Segre. E ancora, in collaborazione con ’Sharper La notte dei ricercatori’ alle 16.30 a Palazzo Murena in Sala Dessau c’è la rassegna di cortometraggi su sostenibilità ambientale e inclusione sociale.

Si riparte domani alle 17.30 a Palazzo della Penna - Centro delle arti contemporanee, con la presentazione del podcast “Basaglia e i suoi“ di Massimo Cirri e Matteo Caccia: i due artisti, presenti all’incontro, nel 2024, centenario della nascita di Basaglia, hanno viaggiato tra Gorizia e Trieste raccogliendo le testimonianze di medici, infermieri e pazienti che lo hanno conosciuto: i racconti sono diventati il podcast, disponibile sull’app del Post e sulle principali piattaforme.

E sempre Palazzo della Penna ospita uno degli eventi multidisciplinari del festival: alle 18.30 c’è “Se sono persona umana, una performance di Ludovica Manzo, con Ruggero Fornari: una creazione nata dall’incontro tra la ricerca dell’autrice e gli spazi del Palazzo, che intreccia elaborazione vocale, manipolazione elettronica del suono, improvvisazione e le tematiche del pensiero di Beuys. Per partecipare è necessario portare lo smartphone e cuffie o auricolari. A seguire videomapping negli ambienti del Palazzo con proiezioni digitali.

Questo primo weekend si completa domenica alle 18 al Pavone, c’è lo spettacolo teatrale “Quelli di Basaglia… a 180°“ di Antonella Carlucci, su drammaturgia e ricerca di Angela Pianca e Antonella Carlucci. In scena l’Accademia della Follia con testi, poesie, musica e danza per raccontate il mosaico di un cambiamento che ha reso possibile l’impossibile: restituire dignità e vita alla follia.