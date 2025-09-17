Scongiurare nuovi casi Biagi

PerSo Festival, il cinema del reale
17 set 2025
SOFIA COLETTI
Cronaca
PerSo Festival, il cinema del reale

"Un festival differente ma non indifferente. Perché sceglie di stare nella realtà e non la epura, si allarga fino ai margini ed è capace di prendere posizione". Così la sindaca Vittoria Ferdinandi definisce il “PerSo - Perugia Social Film Festival“ che torna per l’undicesima edizione dal 26 settembre all’8 ottobre e che ieri mattina è stato presentato a Palazzo dei Priori (nella foto).

Riaffermare l’esistenza del reale è il filo conduttore di una manifestazione dal sapore internazionale consacrata al cinema documentario che torna in città con un cartellone ricco di proiezioni, eventi, approfondimenti e ospiti. Il festival, a ingresso libero, offre il meglio del documentario prodotto a livello globale, con una selezione ufficiale di 53 film da 27 Paesi, tra cui 13 in anteprima nazionale o mondiale e 29 titoli italiani. Due le categorie di concorso principali: PerSo Award, concorso internazionale di film documentari, con 9 titoli in gara (cinque diretti da donne) e il PerSo Short Award: concorso internazionale di cortometraggi documentari, con 11 opere.

A raccontare proposte e novità i due direttori artistici, Luca Ferretti e Giovanni Piperno: "Questa edizione, attraversata dall’urgenza del presente e da eventi tragici - su tutti il genocidio in atto in Palestina - conferma la vocazione di festival che intreccia contemporaneità, arte, momenti di comunità e originalità di pensiero". Tra i momenti clou la retrospettiva in tre film dedicata a Nicolas Philibert, maestro del cinema documentario (sarà ospite il 5 ottobre), l’omaggio a Daniele Segre, lo spettacolo teatrale, il 28 settembre al Pavone, “Quelli di Basaglia... a 180°, dell’Accademia della Follia, la performance di Ludovica Manzo a Palazzo della Penna, i 10 anni del Premio Zavattini, la realtà virtuale e poi masterclass, progetti di formazione, residenze creative. Un grido d’allarme arriva da Marco Casodi, direttore generale Fondazione La Città del Sole: "Il Festival è riconosciuto a livello nazionale ma fatica a sopravvivere in Umbria" dice, ricordando i finanziamenti ridotti e il sostegno decisivo di Fondazione Perugia. Le istituzioni rassicurano. Tommaso Bori, vicepresidente e assessore alla cultura della Regione ricorda l’imminente Testo Unico per la Cultura, il vicesindaco Marco Pierini fa il punto sulle strategie culturali. "Al Festival offriamo Palazzo della Penna e il Pavone, che per 9 anni sarà gestito direttamente dal Comune e dato gratuitamente a enti e associazioni". A breve uscirà un bando comunale per i finanziamenti: si baserà su trasparenza e graduatoria con criteri premianti quali gratuità e qualità.

Sofia Coletti

© Riproduzione riservata

