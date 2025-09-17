PerSo Festival, il cinema del reale

"Un festival differente ma non indifferente. Perché sceglie di stare nella realtà e non la epura, si allarga fino ai margini ed è capace di prendere posizione". Così la sindaca Vittoria Ferdinandi definisce il “PerSo - Perugia Social Film Festival“ che torna per l’undicesima edizione dal 26 settembre all’8 ottobre e che ieri mattina è stato presentato a Palazzo dei Priori (nella foto).

Riaffermare l’esistenza del reale è il filo conduttore di una manifestazione dal sapore internazionale consacrata al cinema documentario che torna in città con un cartellone ricco di proiezioni, eventi, approfondimenti e ospiti. Il festival, a ingresso libero, offre il meglio del documentario prodotto a livello globale, con una selezione ufficiale di 53 film da 27 Paesi, tra cui 13 in anteprima nazionale o mondiale e 29 titoli italiani. Due le categorie di concorso principali: PerSo Award, concorso internazionale di film documentari, con 9 titoli in gara (cinque diretti da donne) e il PerSo Short Award: concorso internazionale di cortometraggi documentari, con 11 opere.

A raccontare proposte e novità i due direttori artistici, Luca Ferretti e Giovanni Piperno: "Questa edizione, attraversata dall’urgenza del presente e da eventi tragici - su tutti il genocidio in atto in Palestina - conferma la vocazione di festival che intreccia contemporaneità, arte, momenti di comunità e originalità di pensiero". Tra i momenti clou la retrospettiva in tre film dedicata a Nicolas Philibert, maestro del cinema documentario (sarà ospite il 5 ottobre), l’omaggio a Daniele Segre, lo spettacolo teatrale, il 28 settembre al Pavone, “Quelli di Basaglia... a 180°, dell’Accademia della Follia, la performance di Ludovica Manzo a Palazzo della Penna, i 10 anni del Premio Zavattini, la realtà virtuale e poi masterclass, progetti di formazione, residenze creative. Un grido d’allarme arriva da Marco Casodi, direttore generale Fondazione La Città del Sole: "Il Festival è riconosciuto a livello nazionale ma fatica a sopravvivere in Umbria" dice, ricordando i finanziamenti ridotti e il sostegno decisivo di Fondazione Perugia. Le istituzioni rassicurano. Tommaso Bori, vicepresidente e assessore alla cultura della Regione ricorda l’imminente Testo Unico per la Cultura, il vicesindaco Marco Pierini fa il punto sulle strategie culturali. "Al Festival offriamo Palazzo della Penna e il Pavone, che per 9 anni sarà gestito direttamente dal Comune e dato gratuitamente a enti e associazioni". A breve uscirà un bando comunale per i finanziamenti: si baserà su trasparenza e graduatoria con criteri premianti quali gratuità e qualità.

Sofia Coletti