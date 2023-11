Perseguita la moglie dopo la separazione

TERNI E’ accusato di aver maltrattato e picchiato la moglie, perseguitandola anche dopo la separazione: protagonista un 41enne della provincia ternana per il quale i carabinieri hanno eseguito la misura pre-cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla donna, provvedimento emesso dal gip per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Dalle indagini, scattate con la denuncia della donna, è emerso che l’uomo, con condotte reiterate cominciate ad inizio anno, l’aveva maltrattata, offendendola e minacciandola e in più occasioni l’aveva anche percossa, causandole lividi ed ematomi al viso ed alle braccia, di fatto ponendola in uno stato di permanente soggezione tale da rendere insostenibile la convivenza. Dopo la separazione avvenuta qualche mese fa, l’uomo avrebbe quindi tenuto atteggiamenti di natura persecutoria, con reiterate chiamate dal contenuto offensivo e minatorio. La consorte, coetanea, sì è così rivolta ai carabinieri, così come il suo ex marito che, a sua volta, ha presentato querelanei confronti della donna per motivi analoghi, lamentando di ricevere continue chiamate e di esser stato diffamato anche via social. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura nell’ambito del protocollo previsto dalla legge 692019, cosiddetto Codice rosso, hanno portato al provvedimento del gip nei confroni del 41enne.