Perseguita la ex con ingiurie e minacce, denunciato un 29enne

CITTÀ DI CASTELLO - Non si era rassegnato alla fine della loro storia e aveva iniziato ad assumere atteggiamenti persecutori nei confronti della ex compagna, per questo un ragazzo di 29 anni è stato denunciato. Nell’ultimo episodio avvenuto i primi di agosto il giovane, che già da mesi perseguitava la vittima "con numerosi messaggi, telefonate ed appostamenti", l’aveva raggiunta nel negozio in cui lavora e solo grazie all’intervento di una collega – allarmata dalle urla della vittima – era andato via.

Secondo quanto riferito dalla ex compagna in sede di denuncia sporta negli uffici del commissariato di polizia di Città di Castello, "l’uomo, affetto da una gelosia ossessiva, da tempo teneva comportamenti violenti e aggressivi nei suoi confronti, tra ingiurie e molestie. I maltrattamenti e gli insulti erano diventati sempre più frequenti al punto da indurre la vittima ad interrompere più volte la relazione sentimentale". In base alle indagini svolte dagli agenti di polizia è scattata la denuncia per il reato di atti persecutori.