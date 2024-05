Perseguita gli ex datori di lavoro. Arrestato mentre li aggredisce

TERNI Arrestato dai carabinieri un 26enne di origine bengalese che perseguitava gli ex datori di lavoro, una coppia cinese. Lo stalker è stato sorpreso in flagranza a violare la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese. Secondo quanto ricostruito dall’Arma, da tempo il giovane era diventato una sorta di incubo per i suoi ex datori di lavoro, operanti nel settore della ristorazione. Alla fine dello scorso anno, la coppia si era rivolta ai carabinieri per denunciare il loro ex dipendente per i reati di atti persecutori e lesione personale aggravata. A febbraio era scattato il divieto di avvicinamento. il 26enne però ha più volte violato il provvedimento, continuando a perseguitare i suoi ex datori di lavoro, motivo per il quale già a marzo era stato arrestato in flagranza di reato, venendo sottoposto all’ulteriore misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Non contento, lo stalker è tornato in azione domenica scorsa quando si è presentato di nuovo nel locale gestito dai cinesi e imbracciando un palo di legno ha tentato di colpirli all’interno dell’auto, dove i due si erano rifugiati. Daqui l’intervento dei carabinieri che lo hanno arrestato anche per minaccia e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Il giudice, nell’udienza di convalida del fermo, ne ha disposto il trasferimento in carcere in stato di custodia cautelare.Presente in udienza anche la coppia cinese, che ha potuto tirare un sospiro di sollievo.