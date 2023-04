Perse 265 aziende, ma siamo terra che fa impresa

Imprese che nascono, imprese che chiudono i battenti. Calano sia iscrizioni che cessazioni, ma queste ultime continuano a restare, in linea con quanto avviene a livello nazionale, superiori alle iscrizioni e così il numero complessivo delle aziende dell’Umbria scende. E lo fa con un’intensità più forte rispetto alla media nazionale. L’Umbria, comunque, è la quinta regione italiana per densità imprenditoriale, ossia per numero di abitanti per impresa, e la terza per densità di società di capitali (dalle società per azioni a quella a responsabilità limitata, dalle società in accomandita per azioni alle società a responsabilità limitata semplificata) rispetto al numero degli abitanti. È, in estrema sintesi, per quanto riguarda l’Umbria, il quadro che presentano i dati Movimprese (l’analisi statistica trimestrale della nati-mortalità delle imprese condotta da InfoCamere, per conto di Unioncamere, sugli archivi di tutte le Camere di Commercio italiane) relativi al I trimestre 2023. "I dati Movimprese – commenta il presidente della Camera di Commercio Giorgio Mencaroni (foto) - confermano la tendenza alla flessione, anche se contenuta, del numero delle imprese sia in Italia che in Umbria. Una tendenza che è la risultante di due forze: l’aumento delle società di capitale e il calo costante delle ditte individuali. L’aumento delle società di capitali, che ormai rappresentano il 14,8% delle imprese in Italia e il 19,7% in Umbria, dimostra l’evoluzione del sistema imprenditoriale verso forme più strutturate. E qui va segnalato il forte potenziale dell’Umbria, quinta regione per densità imprenditoriale rispetto agli abitanti e soprattutto terza per densità di società di capitale. È la riprova di quanto, nella nostra regione, sia forte la propensione all’imprenditorialità e di come il numero crescente delle società di capitale dimostri una tensione del tessuto imprenditoriale verso forme di organizzazione aziendale più strutturate, quindi più innovative".