TERNI Tenta di rubare in un’abitazione ma, nella fuga, perde sul posto la carta d’identità. E’ stato così rintracciato e arrestato (ai domiciliari) dalla polizia un pregiudicato di 61 anni, residente nella provincia di Perugia e già noto alle forze dell’ordine. Venerdì ha tentato il furto in un’abitazione di periferia ma gli agenti hanno rinvenuto sul posto la sua carta d’identità. L’uomo è stato fermato domenica scorsa in un bar.