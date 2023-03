Percorsi paralleli ma fino al ballottaggio

TERNI Sono due le candidature a sindaco per le principali forze del centrosinistra, il Pd e il M5S. Sono il professore universitario Josè Maria Kenny (Pd, Alleanza verdi sinistra, Civici) e del cardioanestesista Claudio Fiorelli (M5S, Rifondazione Comunista, Partito dei comunisti italiani, civici). Ripetute le voci, nel corso delle ultime settimane, circa una possibile convergenza ma al momento le strade sono divise e potrebbero congiungersi se ci sarà ballottaggio. "Al momento - afferma il coordinatore regionale del M5S, Thomas De Luca - abbiamo presentato al Pd una proposta di alleanza che parta da queste amministrative e arrivi alle elezioni regionali del 2024, ma non abbiamo ancora ricevuto una risposta. Primarie? Non siamo contrari, anzi, ma il metodo deve essere uniforme su tutto il territorio regionale. A Terni sosteniamo Claudio Fiorelli che è il candidato giusto per riuscire a vincere al ballottaggio contro la destra, in questo senso lo ritengo senz’altro più efficace di altre proposte oggi sul campo". "Sono diverse le ragioni per cui non è stato fin qui possibile convergere su una candidatura unica con il M5S - osserva il segretario comunale del Pd, Pierluigi Spinelli -. Noi abbiamo cercato peraltro una convergenza su Kenny anche con le altre forze di opposizione. In tempi non sospetti abbiamo indicato un metodo, quello di una figura civica, e nel tempo è emersa quella del professor Kenny. Sono convinto che all’eventuale ballottaggio, per me scontato, tutto il centrosinistra saprà convergere con responsabilità sul proprio candidato". Al momento si contano altre candidature come quella di Silvia Tobia (Potere al Popolo), Paolo Cianfoni (Alleanza degli Innovatori), che sarà presentato sabato alle 10.30 al Palasì.