’Perché non ballate?’. La danza di “Higher“ irrompe al Morlacchi

Seconda tappa della rassegna di danza “Perché non ballate?” nell’ambito della stagione del Teatro Morlacchi: domani alle 20.45 va in scena “Higher“ (nella foto) di Michele Rizzo, con la musica originale di Lorenzo Senni e con i danzatori Juan Pablo Camara, Max Göran e Michele Rizzo. Si tratta di uno spettacolo di danza ispirato e basato sull’esperienza del clubbing e della club dance, forma di danza intesa come una forma umana di espressione e che assume il ruolo culturale di una danza sociale caratterizzata da tecniche, stili e influenze diverse. Michele Rizzo interpreta questo potere catartico della danza come una forma di preghiera e di celebrazione dell’esistenza: "Trovo nel club un luogo per l’attività trascendente, che corrisponde all’associazione spesso usata tra club e chiesa".

“Perché non ballate?” apre le porte ai nuovi linguaggi legati al movimento e alla coreografia e porta a Perugia le più significative esperienze della nuova danza. Prossimo appuntamento il 7 dicembre con “Insel£ di PanzettiTicconi. Info e prenotazioni allo 075.57542222.