Perché non ballate? La danza al Morlacchi

Dopo la fortunata e acclamata prima nazionale di “Re Lear“ che ha inaugurato il cartellone, la stagione del Morlacchi prosegue nel segno della danza. Giovedì alle 19.30 debutta a Perugia “Time is out of joint“ (foto sotto), spettacolo creato e diretto da Marta Bichisao e Vincenzo Schino del progetto artistico “Opera Bianca“ con i performer Marta Bichisao, Samuel Nicola Fuscà, C.L. Grugher, Luca Piomponi, Dario Salvagnini e Simone Scibilia.

Lo spettacolo darà il via alla rassegna di danza del Teatro Stabile dell’Umbria “Perché non ballate?” che attraverso cinque spettacoli trasforma il Morlacchi in un palcoscenico privilegiato per le più significative e originali esperienze della nuova danza: una mini-stagione nella stagione che apre le porte ai nuovi linguaggi coreutici e a grandi artisti che con il loro bagaglio di esperienze e la continua ricerca di nuovi paradigmi guideranno il pubblico in un percorso di scoperte e inedite possibilità. Si parte questo giovedì con “Time is out of joint“, che attraversa i linguaggi di danza, cinema e arte visiva per penetrare nel tragico e nel comico. "Scegliamo di fare un’operazione di montaggio – dicono gli autori – rielaborando materiali scenici provenienti da due spettacoli creati in tempi diversi, con un intervallo di 8 anni ma con la stessa origine: l’Amleto di Shakespeare e il Clown. La riorganizzazione di materiali riciclati dà all’opera una nuova esistenza, fatta di risonanze e connessioni tra il testo di origine e il suo sviluppo in scena".

“Perché non ballate?” prosegue venerdì 10 novembre con “Higher“ di Michele Rizzo, basato sull’esperienza del clubbing e della club dance, il 7 dicembre sarà la volta di “Insel“ di PanzettiTicconi, creazione coreografica e sonora per 4 performer, che sceglie la condizione dell’isola come riferimento simbolico per volgere lo sguardo all’individuo e all’incontro con l’ombra. Quarto appuntamento sabato 10 febbraio con Sottobosco di e con Chiara Bersani, con uno sguardo poetico sulla disabilità per finire il 21 marzo con “Le sacre du printemps“ (foto sopra) di Dewey Dell, sulla metamorfosi e il cambiamento dell’essere umano, nella compresenza tra vita e morte. I biglietti si possono prenotare al Botteghino del Tsu, allo 075 57542222 e per seguire la rassegna c’è un abbonamento per i 5 spettacoli a 50 euro, con possibilità di aggiungerne un altro a scelta a 10 euro tra Cecità, Grand Jeté e Igra.

Sofia Coletti