"Perché avete tagliato le borse agli studenti?"

"Il compito di un amministratore è quello di fare scelte, utilizzando al meglio le risorse a disposizione e reperendone di ulteriori. Apprendiamo con rammarico che l’assessore Fabio Barcaioli e la Giunta Proietti hanno scelto di tagliare gli aiuti alle famiglie per la formazione e le borse di studio, per il contrasto alla dispersione scolastica". I gruppi di opposizione di centrodestra in Consiglio regionale commentano con disappunto la risposta fornita dall’assessore Fabio Barcaioli all’interrogazione con la quale il consigliere Paola Agabiti (FdI) chiedeva di confermare le misure a sostegno delle famiglie degli studenti messe in campo dalla Giunta Tesei. "E questo è accaduto nonostante l’evidenza dell’efficacia delle misure che avevamo messo in campo che hanno portato l’Umbria ad essere la regione con la percentuale più bassa di dispersione scolastica (5,6%) – come certificato dalla Fondazione Art. 49 e dalla ricerca commissionata dal gruppo Unipol ad Ambrosetti – a fronte di una media nazionale del 10,5%".