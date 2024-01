"Per valorizzare Isola Maggiore non servono spot elettorali"

TUORO SUL TRASIMENO – Ancora scintille sul "caso" Isola Maggiore. Ieri la capogruppo Dem in consiglio regionale Simona Meloni ha risposto al sindaco Maria Elena Minciaroni: "Mi sono limitata a chiedere all’amministrazione comunale di non limitarsi agli spot da campagna elettorale ma di adottare una strategia di tutela e valorizzazione di quel territorio. Spiace che certi argomenti vengano percepiti con fastidio o come una invasione di campo. È difficile pensare di tutelare l’Isola destinando a tale scopo un solo operaio comunale a 25 ore. Se non fosse stato per l’intervento di benefattori l’Isola non sarebbe dotata neppure di servizi igienici pubblici. Se non fosse stato per il provvidenziale intervento delle forze dell’ordine non sarebbe stato risolto neppure il problema della rottura delle sbarre del pontile di attracco. E sul nuovo pontile il Comune di Tuoro non era riuscito nemmeno ad affidare la progettazione preliminare".