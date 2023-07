PER “SUONI CONTROVENTO“

“Suoni Controvento“ approda a Pietralunga con due spettacoli in piazza Fiorucci, a ingresso libero. Stasera alle 21 tappa umbra del “Chibli Tour” dei Savana Funk, live band che unisce funk, rock, blues e musica africana. Domani sempre alle 21, sarà la volta di Eugenio Finardi in trio con Raffaele Casarano e Mirko Signorile e il loro “Euphonia”, una suite che incorpora i brani in un flusso ininterrotto, sul canovaccio delle canzoni di Finardi, con qualche omaggio ai suoi autori più cari, da Battiato a Fossati. Altri due appuntamenti domenica: alle 17.30 Silvia Vecchini sarà a Rotecastello, frazione di San Venanzo, con il “Libri in cammino” e alle 18 al Tempietto sul Clitunno concerto di Marta Del Grandi.