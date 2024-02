"Per non dimenticare". Properzio, doppio impegno

ASSISI – Doppio impegno per i ragazzi del liceo Sesto Properzio in occasione del Giorno della Memoria Ci sono infatti anche i loro pensieri, i disegni e gli elaborati dei ragazzi tra quelli in mostra al Museo della Memoria, Assisi 1943-1944; composizioni realizzate dagli studenti sulla Shoah e la straordinaria pagina di accoglienza degli ebrei cui Assisi ha dato vita durante la Seconda Guerra mondiale anche grazie a un campione del ciclismo come Gino Bartali. L’esposizione in italiano e inglese racconta dei 300 ebrei salvati nella città serafica e propone anche percorsi ad hoc per gli studenti: tra questi quelli degli studenti del liceo Properzio che da tempo, con gli alunni dei vari indirizzi, hanno intrapreso un percorso di studio sul tema.

"Ci fa molto piacere – dice la dirigente scolastica Francesca Alunni - che gli elaborati dei nostri studenti siano tra quelli scelti per far riflettere sulla necessità della memoria, un modo per far diventare gli alunni partecipi della vita cittadina: si tratta del coronamento di un percorso fatto di incontri e riflessione che continuerà anche nei prossimi mesi". Sempre in occasione della Giornata della Memoria, nella sede centrale del Properzio sono stati esposti alcuni elaborati dei ragazzi e del materiale storico rinvenuto alcuni anni fa negli archivi della scuola. Si tratta delle comunicazioni ufficiali del Provveditorato agli Studi di Perugia in cui, tra gli anni ‘30 e ‘40 del ‘900, si disponeva l’obbligo di non accettare ragazzi ebrei tra gli studenti della scuola e di eliminare i testi di autori ebraici tra i libri in adozione; documenti asettici che mostrano come segregazione e razzismo possano diventare quotidianità spietata se non vi è una forte coscienza civica che vi si oppone.