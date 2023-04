Per Marta Nizzo medaglia d’oro in Australia

L’atleta tuderte Marta Nizzo ha vinto la medaglia d’oro nel tennis (categoria 40-49 anni) ai World Transplant Games 2023 di Perth, in Australia, dove la nazionale italiana, nella terza giornata di gare, ha conquistato 14 medaglie (7 ori, 3 argenti, 4 bronzi). Un riconoscimento prestigioso per Marta, che premia la sua forza d’animo e determinazione, e anche per la sua realtà natale. "A Marta Nizzo le congratulazioni della città di Todi- scrive il sindaco Antonino Ruggiano – aspettiamo il suo ritorno per tributarle il giusto riconoscimento pubblico".

Diciassette anni fa, nel 2006, Marta ha subito un trapianto di rene, a causa di una malattia renale cronica, e da quel momento la sua vita è cambiata per sempre. Una rinascita, una seconda vita, l’ha sempre definita Marta, che passa attraverso il il Tennis Club Todi 1971 di Pontenaia. Il tennis è uno sport che Marta ha praticato sempre, fin da piccola, ma che è diventato il suo stile di vita dopo il trapianto. Ha partecipato regolarmente a tutti i campionati della Fit fino a indossare la maglia della nazionale trapiantati con cui ha vinto tre ori nel singolare e uno nel doppio. Nel 2011 ha partecipato al primo World Transplant Games in Svezia, i Giochi Mondiali dei Trapiantati che rappresentano da sempre un grande evento sportivo, dalla forte valenza sociale. "Il trapianto è vita- dice lei – al mio donatore e alla sua famiglia dedico tutto le vittorie conseguite, vittorie che senza quel dono non sarebbero state possibili".

