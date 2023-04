Per il tribunale Bucci non diffamò Sogepu

Tutto nacque nel 2018, mese di settembre quando durante una conferenza stampa relativa alle spese sostenute da Sogepu per l’impianto di Belladanza il consigliere comunale Vincenzo Bucci fece alcune dichiarazioni ritenute diffamanti dalla stessa società di servizi che lo querelò. Ora il tribunale di Perugia (con la sentenza numero 599 del 2023) ha rigettato la domanda di risarcimento danni da diffamazione proposta da Sogepu nei confronti dello stesso Bucci a seguito di quanto dichiarato -nella sua qualità di consigliere comunale di Castello Cambia- nella conferenza stampa attorno all’impianto di smaltimento dei rifiuti della discarica di Belladanza. "Il giudice _ si legge in una nota diramata dallo stesso Bucci nella giornata di ieri _ ha ritenuto inesistente il reato di diffamazione ed evidente la carenza del dolo". Questo "dal momento che il consigliere Bucci non aveva espresso alcun concetto offensivo dell’altrui onore e reputazione".

Secondo il tribunale dunque l’esponente di Castello Cambia "non aveva dolosamente diffuso notizie non vere per screditare un avversario politico. Come consigliere di minoranza, non era andato in pratica al di là del proprio ruolo istituzionale". Di contro, sempre secondo quanto riferisce Bucci "Sogepu è stata anche condannata al pagamento delle spese legali". Nella vicenda che giunge a conclusione dopo 5 anni, il consigliere era tutelato dall’avvocato Alessandro Mazzà.