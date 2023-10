Per il nodo dei grandi fucinati Ast anche Cisl e Fim chiedono lumi

Fim e Cisl dell’Umbria chiedono lumi su infrastrutture ed energia, temi centrali per il futuro di Ast. La questione delle infrastrutture è strettamente legata a quella, rilanciata da La Nazione, dei grandi fucinati, le cui difficoltà di trasporto rischiano di bloccarne la produzione. "Il raggiungimeto del porto di Civitavecchia - sottolineano Fim e Cisl – resta fondamentale per rompere l’isolamento favorendo lo sviluppo di molte imprese del comprensorio e facilitando il trasferimento dei fucinati. A che punto sono i confronti sia per il trasporto su ferro che su gomma, per individuare gli interventi da porre in essere per migliorare, quanto al trasporto su ferrovia, la riduzione dei tempi di trasferimento ed i relativi costi, mentre, quanto al trasporto su strada, per aumentare gli attuali limiti di portata dei viadotti?". Confronti, con Ferrovie e Anas, avviati dalla Regione e in particolare dall’assessore Enrico Melasecche. "Quanto alle altre infrastrutture urbane - continuano Cisl e metalmeccanici – continuiamo a seguire con attenzione i progetti inseriti dall’amministrazione comunale nelle richieste relative all’Area di crisi complessa, fra cui la Variante Sud-Ovest di Terni e la Variante Staino-Pentima. Rispetto all’energia, bene le interlocuzioni con Enel, anche se siamo convinti che sia necessario proporre misure che garantiscano opportunità a tutte le aziende energivore. Altro capitolo è quello del recupero delle scorie e l’utilizzo, ancora per qualche anno, della discarica. Per questo come Fim e Cisl riteniamo il percorso fin qui effettuato utile anche se siamo consapevoli che non sia definitivo".