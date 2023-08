per il “No Borders“

Per il “Gubbio No Borders“, stasera alle 21.15 al Chiostro di S. Pietro si tiene il concerto di due grandi interpreti del panorama internazionale: Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, che festeggiano i vent’anni anni del loro meraviglioso duo di voce e contrabbasso “Musica Nuda“ con la tappa umbra del “20 anni in Tour”: per l’occasione presentano anche i brani del nuovo album “Musica Nuda 20“, fatto di inediti e prestigiose collaborazioni tra cui quelle con Frankie hi-nrg mc, Antonio Canto e Max Casacci.

In 20 anni Petra e Ferruccio hanno realizzato più di 1.600 concerti in tutto il mondo, prodotto nove dischi in studio, quattro dischi live e un dvd. In collaborazione con Gubbio Oltre Festival e Moon in June.