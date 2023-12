Pensionamenti e assunzioni

ORVIETO "Se oggi la città ha ritrovato vitalità e per molti aspetti è portata ad esempio in importanti contesti nazionali è anche merito del lavoro fatto dalla macchina amministrativa, che in questi anni difficili ha dato seguito alle scelte della politica e ha dimostrato il desiderio di portare Orvieto oltre quello che era per raggiungere ambiziosi risultati". Così il sindaco Roberta Tardani, nel tradizionale incontro con i dipendenti comunali per lo scambio degli auguri. "In questi quattro anni e mezzo – aggiumge – abbiamo assunto 53 persone a fronte dei 56 pensionamenti per colmare le tante criticità e dare risposta alle esigenze di tutti i settori in sofferenza. Anche il prossimo anno interverremo sull’organico con nuove assunzioni".