Pellegrini d’arte e speranza. Un’esperienza di successo

Ha riscosso successo la nuova offerta turistica di Città della Pieve: “Pellegrini d’arte e di Speranza“, dedicata al Giubileo. Tanti i visitatori che nel weekend hanno scelto di vivere l’esperienza del percorso turistico che unisce la bellezza delle opere del Perugino al tema dei pellegrinaggi medievali, ripercorrendo la Via Romea Germanica.

Città della Pieve nel corso della sua storia vide il passaggio di numerosissimi pellegrini, diretti a Roma mossi da devozione personale o in occasione dei Giubilei, a partire dal primo indetto da Bonifacio VIII nel 1300, vista la sua posizione strategica lungo la strada che a partire dal XII secolo sarebbe divenuta la Via Romea Germanica, la miglior via per raggiungere la capitale.

Il nuovo percorso turistico, dunque, percorre il tratto urbano della Via Romea Germanica, ovvero Via Vannucci e Via Beato Giacomo Villa e allo stesso tempo permette di scoprire le opere principali del Perugino, distribuite lungo lo stesso asse viario. L’itinerario conduce all’Oratorio dei Bianchi, alla Cattedrale e al Museo civico-diocesano di Santa Maria dei Servi, luoghi legati dal filo rosso del Perugino e dell’accoglienza medievale.

Si tratta di una iniziativa a cura dell’amministrazione di Città della Pieve, Sistema Museo B.U. Coop. L’Orologio e Museo del Duomo di Città della Pieve. Per info: Ufficio Turistico di Città della Pieve, 0578.298840.