"Pedoni e ciclisti, il ponte-trappola". Nel mirino la sicurezza a Trestina

"Quel ponte non è sicuro per pedoni e ciclisti": una serie di sopralluoghi tecnici hanno interessato di recente il ponte che sovrasta la E45 lungo la Provinciale 105 di Trestina tra Cinquemiglia e Cornetto. Una infrastruttura interna di notevole importanza poiché a servizio non solo degli abitanti di quelle frazioni, ma anche per il collegamento verso Trestina e il territorio tifernate in zona sud che non sarebbe ritenuto "sicuro" per pedoni e ciclisti.

Il caso è finito al centro di un documento presentato dalla consigliera di Castello Cambia Emanuela Arcaleni che ha chiesto all’ amministrazione comunale di conoscere "lo stato della struttura" e la ragione degli eventuali "approfondimenti tecnici effettuati". Nell’interrogazione rivolta al sindaco Luca Secondi anche la richiesta inerente questa struttura: "Sarà dunque destinataria di un intervento di adeguamento e sistemazione? E se sì di che tipologia di intervento si tratta?".

Gli interrogativi sul ponte nella zona di Trestina muovono dal fatto che il passaggio in questione sembra sia stato sottoposto a sopralluoghi tecnici, da qui l’esigenza di chiarimenti che finirà al vaglio del prossimo consiglio comunale.

"Attualmente non possiamo certo dire che il ponte-cavalcavia versi in condizioni ottimali, dato che non presenta alcun camminamento per il percorso pedonale e ciclopedonale. Questa grave carenza – scrive Arcaleni – non permette il transito di pedoni sia normodotati che in condizioni di handicap, né tantomeno di passeggini e carrozzelle che volessero continuare il percorso a piedi dalle frazioni di Promano, Cinquemiglia e Cornetto verso Trestina, ricollegandosi alla via ciclopedonale allestita negli scorsi anni".

La consigliera di Castello Cambia ritiene per questo necessario verificare "la presenza nell’eventuale progetto della predisposizione di un passaggio pedonale e, nel caso ve ne fosse carenza, di intervenire al fine di chiederne l’inserimento, per permettere l’uso della strada in piena sicurezza e per rimediare a una grave mancanza che danneggia i cittadini delle popolose frazioni a sud del territorio". Soprattutto di chi, in questo caso, preferisce spostarsi in quel bravo tratto di strada senza dovere per forza prendere la macchina.