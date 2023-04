Pedalata sulle tracce della ’’Variante Sud’’

Si chiama "Pedalata ecologica sulle tracce della Variante sud" l’ultima iniziativa del Comitato Variante Sud, organizzata insieme alle associazioni che fanno parte della Consulta per la mobilità sostenibile (Fiab, Legambiente, Festival città accessibili, Cetri Tires) e a Federconsumatori Perugia. L’appuntamento è per sabato 22 aprile alle 9 presso il parcheggio della Chiesa di San Paolo Apostolo (Fuksas).

Il percorso ricalcherà quello del tracciato per la Variante Sud e ci saranno delle tappe dove verranno illustrate quelle che vengono ritenute criticità del tracciato. "Non si tratta di una contestazione – spiega Luigi Casini, uno dei portavoce del Comitato – ma invitiamo i cittadini a rendersi conto delle criticità di quest’opera che danneggia la chiesa di Fuksas, le aziende agricole, spacca le piste ciclabili".

Parallelamente a questa iniziativa, il Comitato aspetta un segnale dal Comune, "perché alla disponibilità del sindaco Zuccarini, palesata di fronte alla nostra protesta in piazza, non è seguita altrettanta apertura. Passata la Pasqua torneremo alla carica". La prossima settimana dovrebbe arrivare anche la risposta del Difensore civico, al quale i cittadini si sono rivolti dopo il diniego di fronte alla richiesta di accesso agli atti per vedere il progetto di Quadrilatero, che sarebbe nelle disponibilità del Comune.