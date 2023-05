Pecorelli e l’udienza di estradizione "Nessuna volontà di lasciare l’Italia"

Prossimo alla laurea in Ingegneria, con la discussione fissata per il 21 luglio, Davide Pecorelli "non ha la benchè minima intenzione di lasciare l’Italia, volendo rimanere vicino alla propria compagna e ai quattro figli, affrontando insieme agli affetti più cari il procedimento di estradizione, nonché la fine del percorso universitario".

In una nota diramata nella giornata di ieri il collegio difensivo dell’ex imprenditore naufrago -costituito dall’avvocato Andrea Castori e da Massimo Brazzi- chiarisce alcuni elementi in ordine alla vicenda. Davide Pecorelli è dunque prossimo alla laurea in "Ingegneria informatica e dell’automazione" e discuterà la tesi quest’estate. "L’assistito _ precisano ancora i legali _ non è sottoposto ad alcuna misura coercitiva". In relazione alle notizie diramate nei giorni scorsi sul fatto che gli sarebbe stato negato il rilascio del passaporto, i legali rendono noto che "il procedimento amministrativo di rilascio del documento al Commissariato di polizia, allo stato attuale, è ancora pendente, non risultando alcuna notifica effettuata nei confronti di Pecorelli". Tra un paio di settimane (il 30 maggio davanti ai giudici della Corte d’appello di Perugia) ci sarà l’udienza per l’estradizione in Albania.

L’ex imprenditore di 47 anni residente a San Giustino è finito al centro di un caso giudiziario tra Italia e Albania: nel gennaio 2021 era scomparso dopo un viaggio all’estero. In molti lo credevano morto a Puke, in una zona impervia, all’interno della Skoda Fabia che aveva noleggiato e che fu ritrovata avvolta dalle fiamme con alcuni residui di ossa, all’apparenza umane. Sulla scomparsa indagarono le rispettive procure italiana e albanese. Nove mesi dopo Pecorelli tornò in Italia, naufrago al largo dell’Isola di Montecristo, fu soccorso mentre tentava di attraccare a bordo di un gommone, alla ricerca di un tesoro costituito da antiche monete d’oro.

L’Albania lo aveva accusato di cinque ipotesi di reato: frode, profanazione di tombe, "azioni che impediscono la scoperta della verità", "distruzione di beni mediante incendio" e "attraversamento illegale del confine di Stato". Erano stati chiesti l’arresto e l’estradizione per l’ex imprenditore che nel frattempo ha cambiato vita e "si sta impegnando, nelle attività sociali, in famiglia (è padre di quattro figli) e nello studio, tanto che nelle maglie del procedimento giudiziario che lo riguarda, discuterà la sua tesi in Ingegneria informatica".