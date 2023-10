Pd sempre a caccia del candidato. E Cristofani apre alle primarie

PERUGIA - "Il candidato sindaco, figura autorevole e riconosciuta dalla città, sarà chi saprà interpretare al meglio quest’alleanza per Perugia tenendo unite tutte le forze che si renderanno disponibili alla sua realizzazione e operando una grande azione di mobilitazione nei confronti di quell’elettorato che nelle ultime tornate amministrative non ci ha preferito nelle sue scelte elettorali, o che ha preferito non partecipare al voto. Per la scelta del candidato sindaco il Pd di Perugia mette a disposizione dell’alleanza tutti gli strumenti a sua disposizione, comprese le primarie laddove si ritengano utili, posto che per noi i programmi, le regole e le candidature si decidono insieme a chi decide di condividere questo progetto di cui ci mettiamo al servizio".

Sono le parole che ha usato l’altra sera il segretario comunale del Pd, Sauro Cristofani, al circolo Arci di Balanzano dove si è svolta l’assemblea comunale del partito di Perugia. I dem, non è un segreto, son ancora in alto mare e alle prese con una discussione interna aspra, visto che i sette circoli ribelli continuano a tenere sotto pressione la segreteria.

Ma un’apertura proprio sulle primarie è arrivata da Cristofani. "Il Pd intende promuovere un’alleanza per Perugia chiamando a raccolta tutte le forze migliori, anche non appartenenti agli schieramenti tradizionali, espressione di realtà civiche che si ritengono alternative alla destra". Un’indicazione che fa pensare come qualche forza civica dell’attuale maggioranza di centrodestra possa schierarsi proprio con i Dem. Nel frattempo il candidato manca e c’è chi continua a puntare su Paolo Belardi e chi guarda con curiosità alle mosse di Serse Cosmi, che il 7 novembre prenderà parte alla presentazione di Play Time Perugia di Alessandro Riccini Ricci.