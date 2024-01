Il Pd è in “conclave“ a Gubbio. I deputati arrivano in pullman: per loro un menù tipico umbro

Perugia, 19 gennaio 2024 – Ieri sera parmigiana di melanzane, orecchiette al pesto, tenerone di vitello e rocciata all’eugubina. Oggi pranzo leggero con salumi e formaggi umbri, frittatina al tartufo, salmone, mousse al cioccolato. Tutto con vini bianchi e rossi rigorosamente umbri.

E’ iniziata ieri la due giorni del Pd in conclave a Gubbio: al Park hotel ai Cappuccini i deputati si ritrovano per discutere di scenari e prospettive in vista delle elezioni europee, ma non sono mancati subito momenti di relax e leggerezza. Come quelli durante al cena di ieri sera, o il viaggio in pullman: molti parlamentari infatti sono arrivati intorno alle 16.20 in bus da Roma e Firenze. E l’Umbria è di nuovo al centro della politica nazionale: non è la prima volta e non sarà l’ultima per una terra che evidentemente ispira concentrazione e meditazione.

Un appuntamento fortemente voluto dalla presidenza Dem del gruppo di Montecitorio, anche per fare squadra con un clima in alcuni momenti da gita scolastica con playlist di cantautori italiani, molti brani scelti dal deputato Toni Ricciardi e due ore emezzo di viaggio senza sosta all’Auitogrill. Pare ad esempio che Gianni Cupero durante il viaggio sia sia esibito in un "Perdere l’amore" di Massimo Ranieri. O che Matteo Orfini, a chi gli ha chiesto se durante i lavori, arriverà la fumata bianca sulla candidatura di Elly Schlein, abbia detto: "Fumata? Nessuno di noi fuma, al massimo un buon bicchiere di vino".

La struttura che ospita il seminario, d’altra parte, offre una carta dei vini di alto livello, così come la Spa. Un hotel in passato frequentato anche da Silvio Berlusconi che qui tenne la prima edizione della scuola politica di Forza Italia all’inizio degli anni Duemila. "Si poteva fare anche a Montecitorio ma qui si rafforza lo spirito di gruppo: lo stare insieme è sempre utile".

La capogruppo Chiara Braga, organizzatrice del seminario, scendendo dal pullman ha messo uno stop a ricostruzioni e polemiche: "Abbiamo voluto questo appuntamento in questo contesto più tranquillo, meno schiacciato sulla contingenza parlamentare sia per fare squadra sia per confrontarci. Servono idee, servono voci stimolanti che possano aiutarci a fare l’opposizione e anche a prepararci a tornare a governare. Forse se lo facesse anche il Governo, di confrontarsi con queste voci, forse farebbe meno fesserie e capirebbe meglio il mondo che abbiamo davanti, il Paese reale". Stamani nuova riunione, pranzo e poi forse lo "sciogliete le righe".