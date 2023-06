Pd di Terni, "Segnaleremo al prefetto la mancata rimozione delle incompatibilità di Bandecchi"

TERNI "Nelle prossime ore, riservandoci iniziative relative alla azione popolare di cui all’art. 70 del Tuel, provvederemo a segnalare al prefetto l’ evidente e chiara mancata rimozione delle cause di incompatibilità (del sindaco Bandecchi ndr), così come ci è stata ampiamente documentata ed argomentata dal segretario comunale; affinché il prefetto possa agire, secondo le prerogative a lui riservate". Così il gruppo consiliare del Pd e il consigliere José Kenny (Innovare per Terni), che lunedì avevano votato contro la convalida (passata a maggioranza) dell’elezione del sindaco Stefano Bandecchi per la presunta incompatibilità, sollevata dalla segreteria comunale, tra il ruolo primo cittadino e la presidenza di Ternana e Unicusano. Bandecchi, domenica sera, si era dimesso con effetto immediato da entrambi i ruoli. Ma per il Pd non basta.